Запоріжжя вночі знов зазнало масованого ракетного удару

Вночі 25 вересня російські війська знов нанесли масований ракетний удар по Запоріжжю.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури



Проце повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

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«Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 прильотів», – зазначив він.

За словами Старуха, інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя