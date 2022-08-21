21.08.2022 08:40
Главная » Україна » Інциденти
08:18 25 Сентября 2022 5 Комментарии
Одесу вранці атакували дрони-камікадзе
Зранку 25 вересня Одесу знову атакували іранські безпілотники-камікадзе.
Іранські дрони-камікадзе атакували Одесу
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Зафіксовано три влучення по адміністративній будівлі в центрі міста, там йде ліквідація пожежі.
Один безпілотник був збитий силами ППО.
Тэги: Одесса, одеса
Loading...
Новости по теме
ТОРУкраїнська ППО збила два Калібри, що летіли на Одесу
ТОР
ТОР