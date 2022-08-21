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Главная » Україна » Інциденти
08:18 25 Сентября 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Одесу вранці атакували дрони-камікадзе

Зранку 25 вересня Одесу знову атакували іранські безпілотники-камікадзе.

Іранські дрони-камікадзе атакували Одесу

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

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Зафіксовано три влучення по адміністративній будівлі в центрі міста, там йде ліквідація пожежі.

Один безпілотник був збитий силами ППО.

Тэги: Одесса, одеса
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