У російському селі під Кемерово мобілізували всіх чоловіків

У селі Тюменево Кемеровської області за один день мобілізували всіх чоловіків, які там мешкали.

Після мобілізації в Тюменево не залишилося чоловіків



Про це повідомила «Нова газета. Європа».

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За словами співрозмовника видання, за день було мобілізовано 59 чоловіків, 26 вересня вони мають з’явитися до військкомату.

У сусідніх селах майже така сама ситуація, пише видання.

За останніми даними (на 2010 рік) в населеному пункті проживало 420 осіб, з них 195 – чоловіки різного віку.

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