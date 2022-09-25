Двері зачиняються: у Росії перестали випускати за кордон чоловіків призовного віку

У Росії чоловіки, які намагаються виїхати за кордон, зокрема до Казахстану, масово повідомляють, що прикордонники розвертають їх назад.

Чоловіки все ще намагаються вирватися із Росії



Повідомлення про заборону на виїзд росіян за кордон з’явилися у телеграм-каналі Погранконтроль, у якому перебувають 345 тис осіб. До сьогоднішнього дня, за повідомленнями каналу, майже всіх бажаючих вільно пропускали до ближнього та далекого зарубіжжя.

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Наразі відомо вже як мінімум про п’ять випадків офіційної відмови у перетині кордону на підставі рішень військкоматів у різних регіонах.

“Чоловікам сказали, що тепер усі придатні, хто є у них у списках, не можуть виїжджати за межі країни. Видали папір, що підтверджує це, і розгорнули”, — повідомив передплатник видання “МО”.

Ще один чоловік, який намагався вилетіти з Самари до турпоїздки за квитками, купленими ще в серпні, повідомив, що на прикордонному контролі йому «виписали письмову заборону»

«Тепер прикордонники після відповіді на запитання про мету візиту кажуть: «Думаєш, я тобі вірю? Сказали, що всіх, хто в резерві, з сьогоднішнього дня не випускають», — пише ще один резервіст, який залишився в Росії. За його словами, йому дали папери на підпис і «на відео записали, що я повідомлений, що не можу перетинати кордон без дозволу військкомату».

Подібних прикладів у мережі вже дуже багато.

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