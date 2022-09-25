Двері зачиняються: у Росії перестали випускати за кордон чоловіків призовного віку
У Росії чоловіки, які намагаються виїхати за кордон, зокрема до Казахстану, масово повідомляють, що прикордонники розвертають їх назад.
Повідомлення про заборону на виїзд росіян за кордон з’явилися у телеграм-каналі Погранконтроль, у якому перебувають 345 тис осіб. До сьогоднішнього дня, за повідомленнями каналу, майже всіх бажаючих вільно пропускали до ближнього та далекого зарубіжжя.
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Наразі відомо вже як мінімум про п’ять випадків офіційної відмови у перетині кордону на підставі рішень військкоматів у різних регіонах.
“Чоловікам сказали, що тепер усі придатні, хто є у них у списках, не можуть виїжджати за межі країни. Видали папір, що підтверджує це, і розгорнули”, — повідомив передплатник видання “МО”.
Ще один чоловік, який намагався вилетіти з Самари до турпоїздки за квитками, купленими ще в серпні, повідомив, що на прикордонному контролі йому «виписали письмову заборону»
«Тепер прикордонники після відповіді на запитання про мету візиту кажуть: «Думаєш, я тобі вірю? Сказали, що всіх, хто в резерві, з сьогоднішнього дня не випускають», — пише ще один резервіст, який залишився в Росії. За його словами, йому дали папери на підпис і «на відео записали, що я повідомлений, що не можу перетинати кордон без дозволу військкомату».
Подібних прикладів у мережі вже дуже багато.