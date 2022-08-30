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16:51 25 Сентября 2022 6 Комментарии
Українські ППО збили дрон-камікадзе над Миколаєвом
У неділю, 25 вересня, близько 15:00 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито дрона-камікадзе «Shahed-136″, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв.
Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».
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Як повідомляли Vlasti, зранку 25 вересня Одесу знову атакували іранські безпілотники-камікадзе.
Тэги: Николаев, Миколаєв
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