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Главная » Україна » Суспільство
17:47 25 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Дагестані масові протести проти мобілізації: силовиків б’ють, вони відкривають вогонь

У республіці Дагестан Російської Федерації продовжуються протести проти мобілізації.

У Дагестані тривають протести проти мобілізації

Масові акції відбуваються як у столиці Махачкалі, так і у багатьох населених пунктах республіки.

Так, у селі Ендирей жителі перекрили федеральну трасу, у натовпі мітингувальників та силовиків прогриміли автоматні черги.

У Махачкалі поліція намагалася затримати учасників акції, та їх відбивали інші. На кадрах відео, що розповсюджується в мережі, видно, як поліцейський тікає від протестуючих жінок.

Протести перестали бути хаотичними, їхні учасники координують свої дії через Telegram.

Активісти виходять на акції невеликими групами у різних районах, а потім об’єднуються та заповнюють центральні вулиці міста, скандуючи «Ні війні, немає мобілізації».

На відміну від російських протестувальників, дагестанці вступають у конфлікти з правоохоронцями та іноді застосовують до них силу.

У свою чергу поліцейські почали використовувати зброю. На кадрах різних відео з протестних акцій можна почути звуки пострілів. Імовірно, стріляють у повітря.

Після повідомлень про протести в Дагестані глава регіону заявив, що в ході мобілізації «мали місце» помилки

Сергій Меліков пояснив ці помилки тим, що «деякі громадяни несвоєчасно повідомляли військкомати про обставини, які дають їм відстрочку від мобілізації». Глава Дагестану закликав мешканців, які зіткнулися з порушенням прав у процесі мобілізації, звертатися до республіканського військкомату.

«Якщо були факти, коли мобілізували тих, хто не потрапляє до переліку, зокрема студентів, багатодітних батьків із малолітніми дітьми, хлопців, які ніколи в житті не тримали в руках автомат, вони мають негайно виправити», — написав Меліков.

Тэги: Россия, дагестан, мобилизация в России, мобілізація в Росії, Росі
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