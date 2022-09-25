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18:16 25 Сентября 2022 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Влада дає задню: у Росії вже шукають крайніх у хаосі з мобілізацією

Пропагандисти, губернатори і навіть урядовці почали критикувати путінську мобілізацію одразу після її старту.

Оголошенп Рутіним мобілізація у виконанні підлеглих Шойгу перетворилася на хаос

Про це написало російське видання «МО».

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На думку експертів, крайніми намагаються зробити військових, щоб народ не сердився на президента РФ Володимира Путіна.

«Мобілізація відбувається у жахливому хаосі. Про перегини говорять не лише губернатори, а й Володін та патріотичні канали. Негативна реакція на призов хворих, літніх, випадкових людей спрямована на федеральну владу та самого Путіна”, – сказав політолог Федір Крашенинников.

За його словами, вже дана команду всіляко виправляти помилкові рішення та мінімізувати політичні збитки.

Досі будь-яка кампанія, проголошена президентом, ставала сакральною.

Але чиновники не можуть ігнорувати протести, що йдуть у багатьох регіонах — у Якутську з ритуальними хороводами, у Дагестані вже зі стріляниною — і вперше публічно і жорстко лають військове відомство.

У Міноборони вже звільнено заступника міністра Сергія Шойгу, який відповідав за мобілізацію, а Путін терміново видав указ про заборону призову студентів, яких теж почали відправляти на війну.

Тэги: Россия, Росія, мобилизация в России, мобілізація в Росії
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