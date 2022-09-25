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Главная » Україна » Політика
19:40 25 Сентября 2022 Просмотров 67   КомментариевКомментарии

Україна отримала від США системи ППО NASAMS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна одержала американські системи ППО NASAMS.

Про американську підтримку він розповів в інтерв’ю телеканалу CBS.

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Ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть недостатньо», — сказав він.

Також Зеленський додав, що щомісяця США виділяють Україні $1,5 млрд. на підтримку бюджету.

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