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19:40 25 Сентября 2022 67 Комментарии
Україна отримала від США системи ППО NASAMS
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна одержала американські системи ППО NASAMS.
Про американську підтримку він розповів в інтерв’ю телеканалу CBS.
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Ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть недостатньо», — сказав він.
Також Зеленський додав, що щомісяця США виділяють Україні $1,5 млрд. на підтримку бюджету.
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