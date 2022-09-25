Вночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю

Вночі 26 вересня російські військові знов обстріляли ракетами Запоріжжя.

Окупанти вчергове обстріляли вночі Зпоріжжя



Про це повідомив серкератар міськради Анатолій Куртєв.

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Внаслідок ворожого обстрілу ушкодження отримали житлові будинки, в яких повилітали вікна, освітній заклад та заклад охорони здоров‘я.

Також постраждав гаражний кооператив. Там сталася пожежа, ушкоджено автомобілі.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя