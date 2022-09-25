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07:07 26 Сентября 2022 410 Комментарии
Вночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю
Вночі 26 вересня російські військові знов обстріляли ракетами Запоріжжя.
Окупанти вчергове обстріляли вночі Зпоріжжя
Про це повідомив серкератар міськради Анатолій Куртєв.
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Внаслідок ворожого обстрілу ушкодження отримали житлові будинки, в яких повилітали вікна, освітній заклад та заклад охорони здоров‘я.
Також постраждав гаражний кооператив. Там сталася пожежа, ушкоджено автомобілі.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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