НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
07:07 26 Сентября 2022 Просмотров 410   КомментариевКомментарии

Вночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю

Вночі 26 вересня російські військові знов обстріляли ракетами Запоріжжя.

Окупанти вчергове обстріляли вночі Зпоріжжя

Про це повідомив серкератар міськради Анатолій Куртєв.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Внаслідок ворожого обстрілу ушкодження отримали житлові будинки, в яких повилітали вікна, освітній заклад та заклад охорони здоров‘я.

Також постраждав гаражний кооператив. Там сталася пожежа, ушкоджено автомобілі.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.09.2022 07:37
Запоріжжя вночі знов зазнало масованого ракетного удару
ТОР
24.09.2022 05:46
Росіяни вночі знов вдарили ракетами по Запоріжжю
ТОР
23.09.2022 09:18
Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці
blog comments powered by Disqus
Путін оголосить про приєднання нових територій до РФ у Радфеді у п’ятницю: депутатів зобов’язали здати ПЛР-тести

11:42 Світ

У російському Урюпінську вночі підпалили військкомат. Відео

10:08 Світ

Ніхто не буде воювати: у Росії під Іркутськом мобілізований розстріляв військкома

09:28 Світ

Вночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю

07:07 Україна

Росія відправляє мобілізованих на лінію фронту без підготовки

05:53 Світ

У Дагестані масові протести проти мобілізації: силовиків б’ють, вони відкривають вогонь

17:47 Україна

Двері зачиняються: у Росії перестали випускати за кордон чоловіків призовного віку

13:54 Світ

Можуть змінювати свій маршрут: Росія атакувала Одесу керованими дронами-камікадзе

12:31 Україна

У російському селі під Кемерово мобілізували всіх чоловіків

11:56 Світ

Запоріжжя вночі знов зазнало масованого ракетного удару

07:37 Україна

У Китаї кинули за ґрати вищих екс-чиновників: Сі Цзіньпін готується до вирішального з’їзду Компартії

13:03 Світ