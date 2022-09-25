Сьогодні початок вашого кінця: у Дагестані розгортається партизанський рух проти мобілізації

Після масових протестів жителів Дагестану проти так званої «часткової мобілізації» та відправлення чоловіків на війну в Україну в цьому російському регіоні заговорили про організацію партизанського руху та зрив планів Кремля.

Дагестан чинить опір планам Кремля



Про це повідомляє Telegram-канал «Утро Дагестана».

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«Сьогодні вся Росія та весь Дагестан побачив, як треба не пускати своїх синів на війну! Сьогодні цей урок здобули всі села та всі міста Дагестану, і з завтрашнього дня ми почнемо полювання на всіх, хто допомагає мобілізації!

Ваше майно та ваше здоров’я більше не буде у безпеці.

Ми оголошуємо партизанський рух у Дагестані відкритим.

І завтра ви побачите наш план! Сьогодні початок вашого швидкого кінця інша Аллах!», – сказано у заяві.

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