Ніхто не буде воювати: у Росії під Іркутськом мобілізований розстріляв військкома

В Іркутській області РФ у військкоматі міста Усть-Ілімськ мобілізований хлопець вистрілив у військкома.

Військкома у важкому стані доправили до лікарні



Про це повідомляє Telegram-канал видання Baza.

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Постраждалого начальника призовної комісії доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Є інформація, що він помер.

Стрілка оперативно затримали. Ним виявився 25-річний місцевий житель Руслан Зінін.

За словами очевидців, Зімін вистрілив у військкома кілька разів зі зброї, схожої на обріз. Свідки розповіли, що у військкоматі не було металошукача.

«Ніхто не воюватиме, зараз усі поїдемо додому», — сказав хлопець перед тим, як відкрити вогонь.

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