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09:28 26 Сентября 2022 8 Комментарии
Ніхто не буде воювати: у Росії під Іркутськом мобілізований розстріляв військкома
В Іркутській області РФ у військкоматі міста Усть-Ілімськ мобілізований хлопець вистрілив у військкома.
Військкома у важкому стані доправили до лікарні
Про це повідомляє Telegram-канал видання Baza.
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Постраждалого начальника призовної комісії доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Є інформація, що він помер.
Стрілка оперативно затримали. Ним виявився 25-річний місцевий житель Руслан Зінін.
За словами очевидців, Зімін вистрілив у військкома кілька разів зі зброї, схожої на обріз. Свідки розповіли, що у військкоматі не було металошукача.
«Ніхто не воюватиме, зараз усі поїдемо додому», — сказав хлопець перед тим, як відкрити вогонь.
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