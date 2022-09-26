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11:42 26 Сентября 2022 Просмотров 176   КомментариевКомментарии

Путін оголосить про приєднання нових територій до РФ у Радфеді у п’ятницю: депутатів зобов’язали здати ПЛР-тести

Російських депутатів та сенаторів відправили терміново складати тести на COVID-19 перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним – у п’ятницю він звернеться з посланням до федеральних зборів.

Затвердження референдумів відбуватиметься за аналогією з тим, як це було у 2014 році, після Криму

Про це повідомило МО.

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Очікується його послання про приєднання українських областей, оголошення про воєнний стан та закриття кордонів.

Про необхідність скласти ПЛР тести повідомив один із депутатів Держдуми Михайло Матвєєв, а також кілька інших депутатів.

«Мабуть, у п’ятницю справді відбудеться послання», – припустив Матвєєв.

Про це ж розповіло і джерело видання, близьке до адміністрації президента. За його словами, послання Путіна призначено на 12:00 п’ятниці. Там, як передбачається, буде затверджено результати референдумів на окупованих українських територіях.

«Про оголошення військового стану не йдеться, так само, як і про закриття кордонів. Про таке не говорять у посланні. Якщо це й станеться, а поки що така історія ще обговорюється, то раніше. Але остаточного рішення ще не ухвалено», — сказав співрозмовник «МО».

Цей тиждень обіцяє бути «доленосним» для Росії, каже інший співрозмовник, який співпрацює з АП.

«Затвердження референдумів відбуватиметься за аналогією з тим, як це було у 2014 році, після Криму. Запрошено всіх глав республік, у тому числі Пушилін і Пасічник», — сказав він.

Якщо все піде без збоїв, то тиждень виглядатиме так:

  • 27 вересня завершуються референдуми на окупованих територіях. Цього ж дня можливе запровадження воєнного стану у прикордонних регіонах.

  • 28 вересня «ЦВК» республік оголошують підсумки голосування. Тоді ж Держдума збирається на засідання, де ухвалює рішення про закриття кордонів для чоловіків призовного віку.

  • 29 вересня Держдума та Радфед затверджують результати «референдумів».

  • 30 вересня Володимир Путін виступає з посланням до федеральних зборів та підписує Документи про прийняття до складу країни нових суб’єктів.

Тэги: Россия, Росія
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