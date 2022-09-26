У Запорізькій облраді з’явився перший депутат від “Єдиної Росії”

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький, який досі є депутатом Запорізької облради, отримав партійний квиток Єдиної Росії.

Балицький отримав партквиток "Єдиної Росії" від секретаря генради партії



Про це Балицький похизувався особисто в Telegram.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він додав, що квиток йому особисто вручив перший заступник голови Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації, секретар генради партії “Єдина Росія” Андрій Турчак.

“Символічно, що вручення важливого для мене документа відбулося на простій виборчій дільниці у Мелітополі, в оточенні мешканців та однодумців. Вдячний партії за довіру та постійну участь у житті області!” – написав Балицький.

На сайті Запорізької облради колаборант досі значиться депутатом та членом комісії з питань бюджету. Щоправда на його фото написали слово “зрадник”.

Тож тепер в облраді ймовірно з’явиться і фракція “Єдиної Росії”.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Запорожье, Запоріжжя