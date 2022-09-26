У Махачкалі жорсткі сутички протестувальників із силовиками: на вулицях з’являються барикади

У Махачкалі розпочалася нова масова акція проти мобілізації, також протести відбуваються у Хасавюрті та деяких інших містах.

Між протестувальниками і силовиками виникали жорсткі сутички



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Махачкалі на вулицю вийшли кілька сотень людей. Між протестувальниками та поліцейськими сталося кілька жорстких сутичок. Люди звертають увагу на те, що сьогодні з’явилося в натовпі багато силовиків не у формі.

Декілька десятків людей було затримано. Частину з них протестувальники змогли відбити.

Пізніше повідомили, що до міста зайшли додаткові загони Росгвардії, силовиків дуже багато.

Протестувальники почали зводити барикади зі сміттєвих контейнерів та інших підручних засобів.

Реакція влади на те, що відбувається, виявилася традиційною – вони звинуватили в організації заворушень Захід.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Глава регіону Меліков заявив, що акції в Махачкалі були підготовленими і керувалися, зокрема, з-за кордону.

«Ми вже з цим стикалися у 90-х роках. На жаль, багато хто забув, до чого це може призвести, не всі пам’ятають про вибухи житлових будинків у Каспійську, Буйнакську, на вокзалах та в метрополітенах», – заявив він.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Россия, Росія