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20:08 26 Сентября 2022 393 Комментарии
В Україні ліквідовано начальника ракетних військ 35-ї армії ЗС РФ
В Україні ліквідовано начальника ракетних військ та артилерії 35-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії (військова частина 62825) полковника Бориса Тотікова.
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Про його похорон повідомило видання «Рязанські відомості».
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З командиром окупантів прощалися у Рязані 25 вересня.
Разом з ним рязанці провели в інший світ і начальника автомобільної служби в/ч 74268 гвардії капітана Олега Лебедєва.
У повідомленні йдеться, що свої співчуття сім’ям загиблих висловив губернатор Рязанської області Павло Малков.
Тэги: Россия, Росія
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