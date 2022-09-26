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20:08 26 Сентября 2022 Просмотров 393   КомментариевКомментарии

В Україні ліквідовано начальника ракетних військ 35-ї армії ЗС РФ

В Україні ліквідовано начальника ракетних військ та артилерії 35-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії (військова частина 62825) полковника Бориса Тотікова.

Черговий російйський полковник пішов на концерт Кобзона

Про його похорон повідомило видання «Рязанські відомості».

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З командиром окупантів прощалися у Рязані 25 вересня.

Разом з ним рязанці провели в інший світ і начальника автомобільної служби в/ч 74268 гвардії капітана Олега Лебедєва.

У повідомленні йдеться, що свої співчуття сім’ям загиблих висловив губернатор Рязанської області Павло Малков.

Тэги: Россия, Росія
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