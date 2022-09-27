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Главная » Україна » Інциденти
06:59 27 Сентября 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили ворожі атаки на Донбасі та знищили окупантів та їхню техніку на Херсонщині і на Запоріжжі

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське.

Українські захисники продовжують нищити ворога

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Підтверджено успішне ураження особового складу та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсоні, було знищено та виведено з ладу сім вантажівок Урал, в Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.

Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.

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