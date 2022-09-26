Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе: всі три знищено

Сили протиповітряної оборони знищили три дрони-камікадзе, якими російська армія атакувала Одеську область ввечері 26 вересня.

Сили ППО знищили ворожі дрони



Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

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Атака дронів розпочалася близько 21:10, тоді пролунав перший вибух. О 21:26 на Одещині оголосили повітряну тривогу.

Після цього жителі Одеси та області чули ще декілька вибухів.

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