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Главная » Україна » Інциденти
07:18 27 Сентября 2022 Просмотров 503   КомментариевКомментарии

Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе: всі три знищено

Сили протиповітряної оборони знищили три дрони-камікадзе, якими російська армія атакувала Одеську область ввечері 26 вересня.

Сили ППО знищили ворожі дрони

Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

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Атака дронів розпочалася близько 21:10, тоді пролунав перший вибух. О 21:26 на Одещині оголосили повітряну тривогу.

Після цього жителі Одеси та області чули ще декілька вибухів.

Тэги: Одесса, одеса
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