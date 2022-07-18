Вибори в Італії: уряд очолить лідерка правих Джорджа Мелоні

Лідерка ультраправої партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні оголосила про перемогу на позачергових виборах в Італії і незабаром може стати першою жінкою-прем’єр-міністром країни.

Мелоні з плакатом "Дякую, Італія"



Про це повідомило ВВС.

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Очікується, що Мелоні сформує правий уряд Італії з часів Другої світової війни.

Це турбує більшу частину Європи, оскільки Італія є третьою за величиною економікою ЄС.

Проте, виступаючи після голосування, Мелоні сказала, що її партія «Брати Італії» «правитиме для всіх» і не зрадить людей.

«Італійці надіслали чіткий сигнал на користь правого уряду на чолі з «Братами Італії», — сказала вона журналістам у Римі, тримаючи плакат із написом «Дякую, Італія».

Правий альянс Мелоні, до якого також входять вкрай права Ліга Маттео Сальвіні та правоцентристська Forza Italia колишнього прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі, візьме під свій контроль як Сенат, так і Палату депутатів, набравши близько 44% голосів.

Тэги: Италия, Італия