Російське відомство терміново закуповує йодид калію у величезній кількості

На російському порталі Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель (ЄІС Закупівлі) з’явилася позиція на придбання калію йодиду на суму майже 5 млн рублів.

Йодид калію приймають при загрозі радіоактивного ураження



Про це повідомило News.ru.

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Цей препарат приймають при загрозі радіоактивного ураження.

Постачання калію йодиду призначено для потреб ФГУП НВЦ «Фармзахист» ФМБА Росії – це федеральний орган, що забезпечує радіаційну, хімічну, біологічну безпеку країни та населення.

Сума закупівлі становить 4850000 рублів. Заявка розміщена 16 вересня поточного року та редагувалася 26 вересня.

Йодід калію приймається у разі загрози ядерного зараження. У цьому випадку кожна людина старша за два роки повинна прийняти 125 мг препарату. Доза для дітей віком до двох років становить 40 мг.

Тэги: Россия, Росія