НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
08:35 27 Сентября 2022 Просмотров 501   КомментариевКомментарии

Російське відомство терміново закуповує йодид калію у величезній кількості

На російському порталі Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель (ЄІС Закупівлі) з’явилася позиція на придбання калію йодиду на суму майже 5 млн рублів.

Йодид калію приймають при загрозі радіоактивного ураження

Про це повідомило News.ru.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Цей препарат приймають при загрозі радіоактивного ураження.

Постачання калію йодиду призначено для потреб ФГУП НВЦ «Фармзахист» ФМБА Росії – це федеральний орган, що забезпечує радіаційну, хімічну, біологічну безпеку країни та населення.

Сума закупівлі становить 4850000 рублів. Заявка розміщена 16 вересня поточного року та редагувалася 26 вересня.

Йодід калію приймається у разі загрози ядерного зараження. У цьому випадку кожна людина старша за два роки повинна прийняти 125 мг препарату. Доза для дітей віком до двох років становить 40 мг.

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.09.2022 20:08
В Україні ліквідовано начальника ракетних військ 35-ї армії ЗС РФ
ТОР
26.09.2022 17:42
У Махачкалі жорсткі сутички протестувальників із силовиками: на вулицях з’являються барикади
ТОР
26.09.2022 14:42
Про всяк випадок: ФСБ відправила військових на БТР на прикордонний перехід із Грузією
blog comments powered by Disqus
Російське відомство терміново закуповує йодид калію у величезній кількості

08:35 Світ

В Україні ліквідовано начальника ракетних військ 35-ї армії ЗС РФ

20:08 Світ

На Луганщині ЗСУ розбили ешелон з мобілізованими росіянами

18:00 Україна

У Махачкалі жорсткі сутички протестувальників із силовиками: на вулицях з’являються барикади

17:42 Світ

Лукашенко всьоме з початку року прилетів до Путіна у Сочі

13:42 Світ

Путін оголосить про приєднання нових територій до РФ у Радфеді у п’ятницю: депутатів зобов’язали здати ПЛР-тести

11:42 Світ

У російському Урюпінську вночі підпалили військкомат. Відео

10:08 Світ

Ніхто не буде воювати: у Росії під Іркутськом мобілізований розстріляв військкома

09:28 Світ

У Дагестані масові протести проти мобілізації: силовиків б’ють, вони відкривають вогонь

17:47 Україна

Можуть змінювати свій маршрут: Росія атакувала Одесу керованими дронами-камікадзе

12:31 Україна

У російському селі під Кемерово мобілізували всіх чоловіків

11:56 Світ