Аварії на «Північних потоках» у Росії назвали можливою диверсією

Витоки газу, що трапилися в понеділок, 26 вересня, на «Північному потоці» і «Північному потоці — 2″, схожі на диверсію нібито з боку «відомих у Європі противників російського газу».

У Росії лопнули труби у трьох місцях



Про це заявив російському агентству РИА «Новости» заступник голови Фонду національної енергетичної безпеки Олексій Гривач.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Складно коментувати до з’ясування всіх обставин, але схоже на диверсію на інфраструктурі. Якщо витік на одній нитці ще міг бути випадковістю, наслідком дефекту чи мимовільного впливу, то на трьох – це вже явно чиясь зла воля. Ну а хто бореться з російським газом у Європі, не особливо й ховається», – сказав він.

За словами Гривача, для заміни пошкодженої секції на морському газопроводі та повторного запуску може знадобитися кілька місяців.

Нагадаємо, у понеділок Nord Stream 2 AG повідомив, що на одній із ниток «Сіві, рного потоку — 2″ сталася НП у водах Данії поряд з островом Борнхольм, що супроводжувалося різким падінням тиску.

Потім про зниження тиску на обох нитках повідомив Nord Stream AG, оператор «Північного потоку» (зупинений з кінця серпня, але заповнений газом). Причини також невідомі.

Тэги: Россия, Северный поток – 2, Росія, Північний потік - 2