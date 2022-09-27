НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Экономіка
10:54 27 Сентября 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Аварії на «Північних потоках» у Росії назвали можливою диверсією

Витоки газу, що трапилися в понеділок, 26 вересня, на «Північному потоці» і «Північному потоці — 2″, схожі на диверсію нібито з боку «відомих у Європі противників російського газу».

У Росії лопнули труби у трьох місцях

Про це заявив російському агентству РИА «Новости» заступник голови Фонду національної енергетичної безпеки Олексій Гривач.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Складно коментувати до з’ясування всіх обставин, але схоже на диверсію на інфраструктурі. Якщо витік на одній нитці ще міг бути випадковістю, наслідком дефекту чи мимовільного впливу, то на трьох – це вже явно чиясь зла воля. Ну а хто бореться з російським газом у Європі, не особливо й ховається», – сказав він.

За словами Гривача, для заміни пошкодженої секції на морському газопроводі та повторного запуску може знадобитися кілька місяців.

Нагадаємо, у понеділок Nord Stream 2 AG повідомив, що на одній із ниток «Сіві, рного потоку — 2″ сталася НП у водах Данії поряд з островом Борнхольм, що супроводжувалося різким падінням тиску.

Потім про зниження тиску на обох нитках повідомив Nord Stream AG, оператор «Північного потоку» (зупинений з кінця серпня, але заповнений газом). Причини також невідомі.

Тэги: Россия, Северный поток – 2, Росія, Північний потік - 2
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.09.2022 10:35
Путін оголосить про нову анексію, але бажаного ефекту не буде
ТОР
27.09.2022 08:35
Російське відомство терміново закуповує йодид калію у величезній кількості
ТОР
26.09.2022 20:08
В Україні ліквідовано начальника ракетних військ 35-ї армії ЗС РФ
blog comments powered by Disqus
Російське відомство терміново закуповує йодид калію у величезній кількості

08:35 Світ

Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе: всі три знищено

07:18 Україна

В Україні ліквідовано начальника ракетних військ 35-ї армії ЗС РФ

20:08 Світ

На Луганщині ЗСУ розбили ешелон з мобілізованими росіянами

18:00 Україна

У Махачкалі жорсткі сутички протестувальників із силовиками: на вулицях з’являються барикади

17:42 Світ

Лукашенко всьоме з початку року прилетів до Путіна у Сочі

13:42 Світ

Путін оголосить про приєднання нових територій до РФ у Радфеді у п’ятницю: депутатів зобов’язали здати ПЛР-тести

11:42 Світ

У російському Урюпінську вночі підпалили військкомат. Відео

10:08 Світ

Ніхто не буде воювати: у Росії під Іркутськом мобілізований розстріляв військкома

09:28 Світ

Вночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю

07:07 Україна

У Дагестані масові протести проти мобілізації: силовиків б’ють, вони відкривають вогонь

17:47 Україна