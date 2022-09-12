Медведєв знову видав одкровення про ядерний удар по “нікому не потрібній” Україні

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв поділився черговими марними роздумами щодо застосування ядерної зброї Росією.

Медведєв видав чергову порцію маєчні



Свіжу порцію образ та погроз він вилив у Telegram.

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“Байден і Трасс, різні вторинні блінкіни та саллівани, бризкаючи атлантичною слиною, вимагають від Росії прибрати руку зі своєї «ядерної кнопки». Всі разом невпинно загрожують нам «жахливими» наслідками, якщо Росія застосує ядерну зброю. А молода розумом лондонська тітка зовсім готова відразу почати з нашою країною обмін ядерними ударами”, – написав він.

На думку Медведєва, якщо Росія буде змушена застосувати ядерну зброю, «НАТО не втручатиметься прямо в конфлікт».

«Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша, ніж доля нікому не потрібної України, яка гине, нехай навіть рясно забезпечується різною зброєю», — зазначив колишній президент РФ.

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