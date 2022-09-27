На Донбасі кадирівці зґвалтували мобілізованих із “ДНР”

Дружини та матері мобілізованих із непідконтрольного Україні Докучаєвська звернулися до ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна зі скаргою на зґвалтування їхніх чоловіків кадирівцями.

Мобілізовані скаржаться на знущання з боку кадирівців



Скрін документа опублікував Telegram-канал «Бетмен ДНР».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У зверненні до Пушиліна сказано, що мобілізовані з “ДНР” регулярно зазнають знущань та принижень з боку чеченських військових, що воюють в армії РФ.

Але «безпрецедентний випадок» стався у районі Берестового.

«Двоє військовослужбовців «народної міліції ДНР», які були мобілізовані з Докучаєвська і до мобілізації працювали в міській адміністрації на очах своїх товаришів по службі були зґвалтовані чеченцями», – сказано у зверненні.

При цьому в документі вказані й імена постраждалих.

Колегам, які хотіли захистити зґвалтованих, кадировці нібито пригрозили зброєю та пообіцяли пристрелити “як собак”.

Також жінки скаржаться, що вісім років “жили під обстрілами українських націоналістів”, а тепер дочекалися чеченців-”бєспрєдельщіков”, які ґвалтують їхніх чоловіків.