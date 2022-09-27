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14:57 27 Сентября 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Росіяни назвали своїх кумирів з минулого і сьогодення: вражаючий вибір

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) провів опитування росіян щодо людей-культурних символів Росії.

Росіяни передбачувано назвали кумирів

Результати опитування оприлюднено на сайті ВЦВГД.

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До великого переліку людей-символів минулого та сьогодення увійшли державні діячі, реформатори, вчені, письменники, лікарі.

Але вибір громадян РФ виявився вельми специфічним, хоч і передбачуваним.

До ТОП-3 видатних особистостей минулого увійшли Олександр Пушкін, Петро І та Йосип Сталін (21%, 20%, 17% відповідно). Далі із відчутним відривом у відповідях фігурують Михайло Ломоносов та Володимир Ленін (по 8%). Поруч із Катериною II шосту сходинку посіли Федір Достоєвський, Лев Толстой, Петро Чайковський, а також полководці Олександр Суворов і Георгій Жуков (по 6%).

ТОП видатних особистостей сьогодення очолив президент РФ Володимир Путін (28%). На другому місці міністр оборони Сергій Шойгу, його росіяни називали вчетверо рідше (7%). Третю позицію обійняв міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (5%).

Варто зазначити, що не змогли назвати прізвище з минулого 25% опитуваних, з сьогодення – удвічі більше (56%).

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