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16:33 27 Сентября 2022 29 Комментарии
ЗСУ збили російський Су-25 у небі над Херсонщиною
Українські військові знищили черговий російський літак Су-25 у небі над Херсонською областю.
Станом на ранок 27 вересня було збито 261 літак окупантів
Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат на онлайн-брифінгу в Military Media Center у вівторок, 27 вересня.
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«З найприємніших новин – окрім трьох безпілотників, буквально кілька годин тому, близько 13:30 збито черговий штурмовик російських окупантів Су-25. Сталося це на Херсонщині», – зазначив Ігнат.
Тэги: херсон
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