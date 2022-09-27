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Главная » Світ » Экономіка
17:29 27 Сентября 2022 Просмотров 181   КомментариевКомментарии

Епоха енергетичного домінування Росії закінчується: у Гданську відкрили газопровід Baltic Pipe

Лідери із Польщі, Норвегії та Данії взяли участь у церемонії, присвяченій відкриттю газопроводу Baltic Pipe, який забезпечить незалежність Польщі та Європи від російського газу.

У Гданську відкрили Baltic Pipe

Про це повідомило Euronews.

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Трубопровід транспортуватиме природний газ із норвезького шельфу через Данію та Балтійське море до Польщі. Це центральний елемент польської стратегії диверсифікації від Росії, яка розпочалася за кілька років до лютневого вторгнення Москви до України, що спричинило глобальну енергетичну кризу.

Потоки з Норвегії поряд із постачаннями через термінали зрідженого газу посідають центральне місце у плані Польщі. Країна була відрізана від постачання російського газу у квітні нібито за відмову оплачувати його в рублях.

«Епоха російського домінування в галузі газу добігає кінця, епоха, яка була відзначена шантажем, погрозами та здирством», — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Міністр енергетики Норвегії Терьє Аасланд заявив, що це «важливий крок на важливому шляху незалежності Європи від російських енергоносіїв».

«Ми маємо зробити все можливе, щоб енергетика перестала бути інструментом російської влади. Разом ми переможемо Путіна», – додала прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Газопровід транпортуватиме газ із норвезького шельфу через Данію та Балтійське море до Польщі

Газопровід транпортуватиме газ із норвезького шельфу через Данію та Балтійське море до Польщі

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