Російські літаки вдарили по Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях: всі ракети збили

Армія РФ завдала з літаків кілька ракетних ударів по Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях, ракети були збиті ППО.

Українська ППО збила всі ворожі ракети



Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

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Зокрема, російський винищувач Су-35 випустив ракету Х-31 по селищу Березнегувате в Миколаївській області, проте її було знищено в повітрі.

Ще два винищувачі Су-35 випустили дві ракети Х-59 на Одещині, їх також збили.

Аналогічного удару було завдано по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області, і в цьому випадку ракета Х-59 була також збита.

Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 за напрямом Мелітополя. І її було знищено силами ППО.