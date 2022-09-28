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Главная » Україна » Суспільство
07:05 28 Сентября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

ЗСУ знищили ворожі системи ППО та РЕБ та завдали ударів по скупченню ворога

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

Українські захисники відбили ворожі атаки

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод “Житель”. Загальні втрати наразі уточнюються.

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