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07:18 28 Сентября 2022 48 Комментарии
Росія кинула на фронт мобілізованих без підготовки та зеків
В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією.
Росія кинула на передову непідготовлених мобіків
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі.
Також військово-політичне керівництво РФ одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої “самомобілізації”. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.
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