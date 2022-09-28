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Главная » Україна » Суспільство
07:18 28 Сентября 2022 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

Росія кинула на фронт мобілізованих без підготовки та зеків

В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією.

Росія кинула на передову непідготовлених мобіків

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі.

Також військово-політичне керівництво РФ одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої “самомобілізації”. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.

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