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08:45 28 Сентября 2022 Просмотров 182   КомментариевКомментарии

Кільце навколо Лимана стискається: ЗСУ взяли під вогневий контроль останній шлях постачання окупантів

Українські сили зміцнюють позиції біля Лиману на Донеччині і продовжують наближатися до цього міста, звільняючи нові населені пункти.

ЗСУ наближаються до Лимана

Про це йдеться у зведенні Інституту з вивчення війни (ISW).

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У районі Лимана тривають запеклі бої, і українські військові, судячи з повідомлень з фронту, близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання російського угруповання, що діє там, і взяти його в оперативне оточення.

Експерти ISW пишуть з посиланням на українські джерела, що протягом 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лимана.

Крім того, американський інститут повідомляє, посилаючись на російські джерела, що українська артилерія тримає під вогневим контролем останню дорогу для постачання російських військ у місті через Сватово, Макіївку і Терни.

Крім того, українські розвідувальні та диверсійні групи вже помічені у містах Торське та Ямпіль на південний схід від Лиману.

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