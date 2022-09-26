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Главная » Світ » Суспільство
10:56 28 Сентября 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Першокурсників військово-морської академії з Санкт-Петербургу попередили про відправку на війну: батьки в шоці

Першокурсників військового навчально-наукового центру військово-морського флоту “Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова” в Санкт-Петербурзі попередили про можливість відправки до зони бойових дій в Україну.

Курсантам не дають спілкуватися з батьками

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Після місяця навчань у виші, курсантів виселили з казарми, яку передали під потреби мобілізації, в будівлю без ремонту та вікон.

Щоб уникнути спілкування з батьками та самовільного залишення місця служби, курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною.

Батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили.

Тэги: Россия, Росія, мобилизация в России, мобілізація в Росії
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