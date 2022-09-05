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12:24 28 Сентября 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Українські війська до середини наступного року будуть у Криму – генерал Бен Ходжес

До кінця цього року українські війська витіснять росіян на позиції 23 лютого, а до середини наступного року опиняться у Криму.

Бен Ходжес прогнозує повернення України до кордонів 23 лютого до кінця року

Таку думку висловив колишній командувач армії США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв’ю LRT.

“Я сподіваюся, що ми побачимо подальший тиск із боку російських сил. Ви не побачите місто, зайняте щодня, це просто неможливо, але я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські війська витіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці опиняться в Криму”, – сказав він.

Також Ходжес додав, що довіряє Генеральному штабу Збройних Сил України та похвалив його здатність планувати та готувати військові операції.

Коментуючи зниження темпів українського контрнаступу, він закликав до терпіння, оскільки ЗСУ “продовжують погіршувати стан російської логістики”.

Тэги: Бен Ходжес
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