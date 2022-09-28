Ядерна зброя найефективніша, коли не застосовується, – генерал Ходжес щодо погроз Путіна

Загрози президента РФ Володимира Путіна про можливе застосування ядерної зброї, найімовірніше, є блефом, особливо з огляду на те, що він сам сказав, що це не так.

Ходжес висловився щодо ядерних погроз Путіна



Таку думку висловив екс-командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв’ю LRT.

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За його словами, росіяни вже багато років говорять про застосування ядерної зброї.

“Звичайно, Путін має тисячі одиниць ядерної зброї, деякі з яких він міг би використати, тому що йому все одно, скільки невинних людей буде вбито, але я все одно думаю, що навряд чи їх застосує. Ядерна зброя насправді є найбільш ефективною, коли вона не використовується, тому що це змушує нас усіх чи багато урядів сумніватися в цьому, і це те, чого Путін хоче”, – пояснив Ходжес.

Крім того, на його думку, малоймовірно, що Росія застосує ядерну зброю, оскільки тоді США не зможуть залишитись осторонь. І це було б згубно для Росії.

“Росії марно застосовувати ядерну зброю, оскільки вона не має сил, які могли б скористатися наслідками такого удару. Якщо він використовує ядерну зброю, це просто мінуси для Росії, тому я думаю, що Путін не є самогубцем, і люди це розуміють”, – сказав Ходжес.

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