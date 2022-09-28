«Вкрай необачно»: ветеран відповів «слузі народу» Войцехівському на згадування розвідників

«Війна – не час для боротьби за владу та матеріальні блага». Таку пораду народному депутату від «Слуги народу», а у минулому меру Золотоноші висловив ветеран Андрій Василенко у своєму зверненні

«Війна – не час для боротьби за владу та матеріальні блага». Таку пораду народному депутату від «Слуги народу», а у минулому меру Золотоноші висловив ветеран Андрій Василенко у своєму зверненні https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=102620525958343&id=100086311868351.

Так він відреагував на інформаційні нападиhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=766503527767496&id=100032235679484парламентаря на адресу начальника Черкаської військової адміністрації Ігоря Табурця. Реагуючи на відповідь Табурця на своє звернення щодо «невдоволення реалізацієюдержавної політики», Войцехівський написав, що «імовірно, Ігор Іванович діяв за інерцією. Працюючи в ГоловномуУправлінні розвідки Міноборони, його завданням було – напустити туману в очі ворогу. З тим, щоб напустити туманув очі заявнику, в ОВА впоралися. Щоправда зовсім неблискуче…».

«Вкрай необачно з вашого боку було згадати в такому ключі співробітників Головного управління розвідки Міноборони, — звернувся до депутата Андрій Василенко. — Ви ж розумієте, що всі ходи записані, всі ваші політичні перевзування (з партії регіонів до ЄС, потім у «слугу народу»), усі корупційні скандали зафіксовано… Особливо уважно розвідники сприймуть вашу діяльність під час повномасштабної війни. Зараз їм, звичайно, не до чвар з подібними до вас політиканами – ГУР разом із ЗСУ та іншими силами оборони захищає країну від російських окупантів і ефективно виявляє зрадників та колаборантів», йдеться в зверненні.

«Вам варто зрозуміти, що основне завдання розвідника не «пускати дим в очі ворогові», як ви хотіли висловитися, а виявити ворога в димовій завісі і ефективно його знешкодити», пише ветеран.

Професійні політики володіють мистецтвом створення навколо себе надійної завіси з псевдопатріотизму, гучних заяв та бурхливої ​​діяльності «на благо». «Але розвідники не менш вправні в тому, щоб за цією димовою завісою розглянути справжні якості та наміри будь-якого політика», нагадує Василенко.

«Повірте, жоден ваш рух і висловлювання не забуто. З них складається картина, яка суперечить нинішньому напускному патріотизму. Люди згадають і вашу скріпну любов до московської церкви, та інші речі, які в нинішніх реаліях цілком можуть стати тавром зрадник, — стверджує Андрій Василенко. — Як і системне цькування розвідника Табурця, який зараз очолює Черкаську обласну військову адміністрацію».

Ветеран звернувся до Войцехівського з порадою: не варто наживати собі ворога в особі цілої структури ГУР. У воєнний час народний депутат, особливо від партії влади, може знайти собі набагато гідніше і конструктивніше заняття, ніж писати пасквілі на главу адміністрації. «Головний ворог зараз у всіх один. Своїми спробами зробити смуту ви граєте на стороні агресора. І багато хто вже задумався – саботаж це результат необачності пана Войцехівського чи його конкретний умисел?..»

Автор звернення вважає, що головне зараз – зробити все можливе для оборони Черкаської області, для забезпечення всім необхідним військовослужбовців, переселенців, підготовки до важкого опалювального сезону. Ну а після нашої Перемоги настане час викриттів та зізнань.

Свого побратима підтримав https://www.facebook.com/100007040328236/posts/3303250229919622/ також екс-депутат Черкаської облради, ветеран АТО і військовослужбовець ЗСУ Олександр Рябошлик: «Підтримуюкожне слово , це відноситься не тільки його а і тих хтокричить війна закінчиться а нам жити бізнес вести, післявійни так як було вже не буде , відповідальність настане длявсіх».