НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
19:20 28 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Україна веде переговори щодо обміну полонених «всіх на всіх»

Україна продовжує працювати над обмінами полонених, зокрема, тривають перемовини щодо обміну «всіх на всіх».

Буданов зустрівся з представниками родин Захисників у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими з посиланням на очільника ГУР  генерал-майора Кирило Буданова.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Обмін військовополоненими – процес важкий, болючий, але обмін 21 числа відкриває нові можливості для нас. Усіх, хто повертається, держава забезпечує всім необхідним: від речей першої необхідності, до реабілітації та відновлення», – підкреслив він.

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зазначив, що Україна працює, щоби повернути кожного військовополоненого.

“Багато речей не можна розкривати зараз, а лише в кінці, після повернення всіх наших воїнів», – зазначив він.

Loading...

Новости по теме

ТОР
28.09.2022 18:19
Кремль вирішив не поспішати із «приєднанням» українських територій: чого хоче Путін
ТОР
28.09.2022 17:06
У Зеленського назвали терміни та умови закінчення війни
ТОР
28.09.2022 16:32
Я тихенько піду в ліс: НАБУ завершило розслідування спроби підкупу поліцейського нардепом Трухіним
blog comments powered by Disqus
Кільце навколо Лимана стискається: ЗСУ взяли під вогневий контроль останній шлях постачання окупантів

08:45 Україна

Відірваний від реальності з паралельного всесвіту: Боррель розповів про Лаврова на Радбезі ООН

19:15 Світ

Епоха енергетичного домінування Росії закінчується: у Гданську відкрили газопровід Baltic Pipe

17:29 Світ

Уряд Болгарії закликав своїх громадян терміново покинути Росію

12:48 Світ

Аварії на «Північних потоках» у Росії назвали можливою диверсією

10:54 Світ

Росія обстріляла Запоріжжя ракетами С-300: з’явилися подробиці

10:20 Україна

Російське відомство терміново закуповує йодид калію у величезній кількості

08:35 Світ

Українські бійці ССО показали феєричне полювання на ворога із засідки на Донбасі

08:10 Україна

Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе: всі три знищено

07:18 Україна

В день народження Порошенку пригадали «зраду», вулицю Московську і торгівлю цукерками в Білорусі

21:58 Україна

В Україні ліквідовано начальника ракетних військ 35-ї армії ЗС РФ

20:08 Світ