Україна веде переговори щодо обміну полонених «всіх на всіх»

Україна продовжує працювати над обмінами полонених, зокрема, тривають перемовини щодо обміну «всіх на всіх».

Буданов зустрівся з представниками родин Захисників у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими



Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими з посиланням на очільника ГУР генерал-майора Кирило Буданова.

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«Обмін військовополоненими – процес важкий, болючий, але обмін 21 числа відкриває нові можливості для нас. Усіх, хто повертається, держава забезпечує всім необхідним: від речей першої необхідності, до реабілітації та відновлення», – підкреслив він.

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зазначив, що Україна працює, щоби повернути кожного військовополоненого.

“Багато речей не можна розкривати зараз, а лише в кінці, після повернення всіх наших воїнів», – зазначив він.