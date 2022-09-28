Возможно ли купить водительские права?

Многие мальчишки, еще со школьных времен, мечтают получить водительские права, чтобы ездить на автомобиле.

Однако на практике мечта омрачается длительным процессом: обучение в автошколе, многочасовые практические занятия, стресс от сдачи экзамена.

В итоге получение водительского удостоверения оказывается непростым делом, учитывая долгое время обучение, бесконечные очереди в поликлиниках за справками, сдача тестов и практического вождения на экзаменах в госучреждениях.

Реальность показывает, что желание передвигаться на собственном автомобиле получается не с первого раза. Сегодня, появилась хорошая новость, для всех желающих поскорее водить своё авто права купить можно на официальном сайте prava112.com

Недостатки дистанционного обучения ПДД

Удаленное изучение правил дорожного движения – не всегда даёт полный спектр знаний и не научит ориентироваться в дорожной обстановке и быстро принимать решения. При наличии свободного времени можно заменить пару месяцев просмотром ознакомительных видео, без консультации преподавателя с очным обучением.

Однако личное присутствие на лекциях и подробные записи не гарантируют, что экзамен будет успешно сдан, а права получены. В интернете можно встретить онлайн сервисы, где подробно описано как можно купить права пройдя удаленное обучение, и сдав все необходимые тесты.

Преимущества в покупке водительских прав

Самое главное преимущество, обучения вождению с инструктором это получения навыка. На практике желающие получить права уже имеют навыки управления транспортным средством и знают основы ПДД, поэтому поездка на учебном автомобиле становится обременительной рутиной.

Если водитель уже имеет опыт управления транспортным средством, но не имеет свободного времени для самостоятельного получения прав, альтернативой является, возможность оформления водительского удостоверения через интернет.

Посещение автошколы – не самое страшное в получении прав. Перед экзаменом будущий водитель должен будет записаться на прием в поликлинику для прохождения врачебной комиссии, а отдельно врачей в психиатрический и наркологический диспансеры, и получить заключение по результатам.

Помимо времени, которое придется потратить, чтобы получить лицензию водителя, также придется оплатить обучение в автошколе и налоговый сбор. Заключение медкомиссии можно пройдя указанных врачей в любом медицинском заведении.

Вывод

Итоговая стоимость потраченная на оплату всех необходимых услуг, для получения водительского удостоверения, после самостоятельного прохождения бюрократических этапов может оказаться немного завышенная.

Практика показывает, что даже дисциплинированные студенты автошкол не сдают обе части экзамена с первого раза: не все справляются с нагрузкой на практическую часть, а присутствие в машине экзаменатора, иногда лишает уверенности опытного Водитель. Когда кандидат в водители не сдает экзамен, через неделю назначается пересдача, в этом случае, получение водительского удостоверения будет после полной сдачи тестов.