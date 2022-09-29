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Главная » Україна » Інциденти
07:04 29 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росія направила на Лиман 7 танків з мобілізованими: два з них потрапили в ДТП

Противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований низькокваліфікований особовий склад.

Ворог намагається підсилити проблемні ділянки низькокваліфікованим особовим складом

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування.

Крім цього, без належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі, теж не пройшли.

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