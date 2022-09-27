НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
07:20 29 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Під Токмаком знищено російські комплекси С-300, які кілька днів обстрілювали ракетами Запоріжжя

27 вересня на Запорізькому напрямку, в районі населеного пункту Токмак Сили оборони знищили три зенітні ракетні комплекси С-300.

ЗСУ знищили ракетні комплекси, які кошмарили Запоріжжя

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються.

Імовірно, ці С-300 кілька днів рясно обстрілювали ракетами Запоріжжя і кошмарили місцевих жителів.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.09.2022 05:49
Окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв і на світанку – Запоріжжя
ТОР
26.09.2022 15:04
У Запорізькій облраді з’явився перший депутат від “Єдиної Росії”
ТОР
26.09.2022 07:07
Вночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю
blog comments powered by Disqus
Лиманський котел: розгром росіян на Донбасі неминучий

09:36 Україна

Вночі росіяни потужно обстріляли ракетами Дніпро: загинуло троє людей

07:59 Україна

Під Токмаком знищено російські комплекси С-300, які кілька днів обстрілювали ракетами Запоріжжя

07:20 Україна

Росія направила на Лиман 7 танків з мобілізованими: два з них потрапили в ДТП

07:04 Україна

Окупанти пішли у наступ на Херсонщині: що там відбувається

05:52 Україна

Глав «Л/ДНР» Пушиліна та Пасічника планують замінити на російських чиновників, – ЗМІ

19:33 Україна

У Зеленського назвали терміни та умови закінчення війни

17:06 Україна

Кільце навколо Лимана стискається: ЗСУ взяли під вогневий контроль останній шлях постачання окупантів

08:45 Україна

Відірваний від реальності з паралельного всесвіту: Боррель розповів про Лаврова на Радбезі ООН

19:15 Світ

Епоха енергетичного домінування Росії закінчується: у Гданську відкрили газопровід Baltic Pipe

17:29 Світ

Уряд Болгарії закликав своїх громадян терміново покинути Росію

12:48 Світ