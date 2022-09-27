Під Токмаком знищено російські комплекси С-300, які кілька днів обстрілювали ракетами Запоріжжя

27 вересня на Запорізькому напрямку, в районі населеного пункту Токмак Сили оборони знищили три зенітні ракетні комплекси С-300.

ЗСУ знищили ракетні комплекси, які кошмарили Запоріжжя



Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються.

Імовірно, ці С-300 кілька днів рясно обстрілювали ракетами Запоріжжя і кошмарили місцевих жителів.

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