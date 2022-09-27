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07:20 29 Сентября 2022 0 Комментарии
Під Токмаком знищено російські комплекси С-300, які кілька днів обстрілювали ракетами Запоріжжя
27 вересня на Запорізькому напрямку, в районі населеного пункту Токмак Сили оборони знищили три зенітні ракетні комплекси С-300.
ЗСУ знищили ракетні комплекси, які кошмарили Запоріжжя
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються.
Імовірно, ці С-300 кілька днів рясно обстрілювали ракетами Запоріжжя і кошмарили місцевих жителів.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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