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Главная » Україна » Інциденти
07:59 29 Сентября 2022 Просмотров 183   КомментариевКомментарии

Вночі росіяни потужно обстріляли ракетами Дніпро: загинуло троє людей

Російські війська вночі обстріляли ракетами житлові квартали Дніпра, внаслідок чого загинуло троє людей.

Ударом повністю знищено кілька приватних будинків

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко.

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Він зазначив, що серед загиблих – одна дитина.

За словами Резніченка, ще п’ятеро людей отримали поранення, зокрема 12-річна дівчинка.

«Рятувальники дістали її із розбитого будинку, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета», – написав він у Telegram..

Ударом повністю знищено кілька приватних будинків, рятувальники продовжують розбирати завали у пошуках людей.

«Є можливість, що там ще можуть бути і діти», – пише Резніченко.

Від удару пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки

Від удару пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки

За його словами, внаслідок удару у місті пошкоджено близько 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових.

Крім того, завдано пошкоджень ринку, автобусам, автомобілям та лініям електропередач.

Росіяни обстріляли житлові квартали Дніпра

Росіяни обстріляли житлові квартали Дніпра

Тэги: днепр, Дніпро
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