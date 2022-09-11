Вночі росіяни потужно обстріляли ракетами Дніпро: загинуло троє людей
Російські війська вночі обстріляли ракетами житлові квартали Дніпра, внаслідок чого загинуло троє людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко.
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Він зазначив, що серед загиблих – одна дитина.
За словами Резніченка, ще п’ятеро людей отримали поранення, зокрема 12-річна дівчинка.
«Рятувальники дістали її із розбитого будинку, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета», – написав він у Telegram..
Ударом повністю знищено кілька приватних будинків, рятувальники продовжують розбирати завали у пошуках людей.
«Є можливість, що там ще можуть бути і діти», – пише Резніченко.
За його словами, внаслідок удару у місті пошкоджено близько 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових.
Крім того, завдано пошкоджень ринку, автобусам, автомобілям та лініям електропередач.