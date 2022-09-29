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08:28 29 Сентября 2022 63 Комментарии
В Мелітополі пролунав потужний вибух в житловому кварталі
В Мелітополі пролунав потужний вибух в районі ТЦ Палладіум і промислово-економічного коледжу.
Про це повідомляють місцеві мешканці. Також інформацію підтвердив міський голова Іван Федоров.
“Гучний вибух в житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу. За попередніми даними вибухнуло легкове авто. Подробиці уточнюємо”, – написав він в Telegram.
На місці помічено дві карети швидкої та близько п’яти поліцейських авто.
Люди кажуть, що дуже багато диму.
За попередньою інформацією, підірвали червоний Ланос, у якому їздила зрадниця – “директорка” фейкового департаменту освіти Олена Шапурова. Колаборантка жива.
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