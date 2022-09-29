В Мелітополі пролунав потужний вибух в житловому кварталі

В Мелітополі пролунав потужний вибух в районі ТЦ Палладіум і промислово-економічного коледжу.

Про це повідомляють місцеві мешканці. Також інформацію підтвердив міський голова Іван Федоров.

“Гучний вибух в житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу. За попередніми даними вибухнуло легкове авто. Подробиці уточнюємо”, – написав він в Telegram.

На місці помічено дві карети швидкої та близько п’яти поліцейських авто.

Люди кажуть, що дуже багато диму.

За попередньою інформацією, підірвали червоний Ланос, у якому їздила зрадниця – “директорка” фейкового департаменту освіти Олена Шапурова. Колаборантка жива.