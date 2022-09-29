Виявлено четвертий витік із «Північних потоків»: Балтійське море перетворюється на газировку

Берегова охорона Швеції виявила четвертий витік газу з труб «Північних потоків».

Виявлено четвертий витік газу в Балтійському морі



Про це повідомила газета Svenska Dagbladet.

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Два з чотирьох витоків сталися у винятковій економічній зоні Швеції. Доступна на сьогоднішній день інформація вказує, що причиною руйнувань став саботаж, пише видання.

Нагадаємо, у понеділок Nord Stream 2 AG повідомив, що на одній із ниток «Північного потоку — 2″ сталася НП у водах Данії поряд з островом Борнхольм, що супроводжувалося різким падінням тиску.

Потім про зниження тиску на обох нитках повідомив Nord Stream AG, оператор «Північного потоку» (зупинений з кінця серпня, але заповнений газом). Причини також невідомі.