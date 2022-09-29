НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Інциденти
09:05 29 Сентября 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Виявлено четвертий витік із «Північних потоків»: Балтійське море перетворюється на газировку

Берегова охорона Швеції виявила четвертий витік газу з труб «Північних потоків».

Виявлено четвертий витік газу в Балтійському морі

Про це повідомила газета Svenska Dagbladet.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Два з чотирьох витоків сталися у винятковій економічній зоні Швеції. Доступна на сьогоднішній день інформація вказує, що причиною руйнувань став саботаж, пише видання.

Нагадаємо, у понеділок Nord Stream 2 AG повідомив, що на одній із ниток «Північного потоку — 2″ сталася НП у водах Данії поряд з островом Борнхольм, що супроводжувалося різким падінням тиску.

Потім про зниження тиску на обох нитках повідомив Nord Stream AG, оператор «Північного потоку» (зупинений з кінця серпня, але заповнений газом). Причини також невідомі.

Loading...

Новости по теме

ТОР
29.09.2022 08:28
В Мелітополі пролунав потужний вибух в житловому кварталі
ТОР
29.09.2022 07:59
Вночі росіяни потужно обстріляли ракетами Дніпро: загинуло троє людей
ТОР
29.09.2022 07:46
Окупанти відправили на Херсонщину дві тисячі мобілізованих з Криму
blog comments powered by Disqus
Лиманський котел: розгром росіян на Донбасі неминучий

09:36 Україна

Вночі росіяни потужно обстріляли ракетами Дніпро: загинуло троє людей

07:59 Україна

Під Токмаком знищено російські комплекси С-300, які кілька днів обстрілювали ракетами Запоріжжя

07:20 Україна

Росія направила на Лиман 7 танків з мобілізованими: два з них потрапили в ДТП

07:04 Україна

Окупанти пішли у наступ на Херсонщині: що там відбувається

05:52 Україна

Глав «Л/ДНР» Пушиліна та Пасічника планують замінити на російських чиновників, – ЗМІ

19:33 Україна

У Зеленського назвали терміни та умови закінчення війни

17:06 Україна

Кільце навколо Лимана стискається: ЗСУ взяли під вогневий контроль останній шлях постачання окупантів

08:45 Україна

Відірваний від реальності з паралельного всесвіту: Боррель розповів про Лаврова на Радбезі ООН

19:15 Світ

Епоха енергетичного домінування Росії закінчується: у Гданську відкрили газопровід Baltic Pipe

17:29 Світ

Уряд Болгарії закликав своїх громадян терміново покинути Росію

12:48 Світ