ЗСУ навчились глушити іранські дрони-камікадзе, – Резніков

Україна вже вирішує проблему іранських безпілотників, а українські Повітряні сили навчилися їх глушити.

Резніков розповів про протидію іранським дронам



Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Ми вже її (проблему іранських безпілотників – ред.) вирішуємо. Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100 відсотків не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих «шахедів». Наші навчилися їх глушити”, – зазначив він.

Також, за словами міністра, Україна звернулась до партнерів, зокрема, тих, що “бояться давати нам зброю, але в яких є хороша експертиза”.

“Я їм сказав, що ми дамо вам їхні запчастини, вивчіть їх і дайте нам системи придушення. І низка країн, які не хотіли давати зброю, зацікавилися цією пропозицією», – пояснив Резніков.

Тэги: Алексей Резников, Олексій Резніков