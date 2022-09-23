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13:06 29 Сентября 2022 122 Комментарии
Завтра у Кремлі підпишуть договори про «вступ» до Росії нових територій: названо час
Завтра, 30 вересня, о 15.00 у Кремлі відбудеться церемонія підписання договорів про вступ до Росії нових територій.
Песков розповів про майбутнє
Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
За його словами, договори будуть підписані з усіма чотирма територіями, де пройшли референдуми.
Буде об’ємний виступ Путіна.
«Це не послання до федеральних зборів, це інший формат, послання президента відбудеться пізніше. Ми вас своєчасно про це інформуватимемо», — сказав Пєсков.
За його словами, у Георгіївській залі Кремля пройде зустріч із «владою» «ЛНР», «ДНР» та окупованих частин Херсонської і Запорізької областей.
Наступного тижня це рішення щодо «вступу» мають затвердити Держдума та Рада Федерації.
Тэги: Россия, Дмитрий Песков, Росія, Дмитро Пєсков
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