Після мобілізації у росіян посилилися страхи та зникла гордість за країну, – соцопитування

Рішення про мобілізацію посилило страхи громадян та зменшило їхню гордість за країну, а підтримка війни опустилася до мінімуму з початку «спецоперації».

Тотальна пропаганда вже так потужно не працює



Про це свідчать дані соцопитування російського Левада-центру.

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З березня у опитаних сильно змінилися почуття до спецоперації: якщо в лютому «гордість за Росію» відчували після путінських рішень 51% респондентів, то тепер лише 21%.

Натомість у півтора рази (з 31% до 47%) після нових оголошень із Кремля зросли «тривога, страх та жах».

Також із моменту оголошення мобілізації відвалилася шоста частина безумовних прихильників війни.

Безумовна підтримка війна серед росіян знизилася з березня одразу на 8 процентних пунктів – з 52% до 44%.

Серед молоді (18-24 роки) дії російських військових в Україні повністю підтримують трохи більше чверті опитаних (27%), у групі 25-39 років цей показник 34%.

Число прихильників мирних переговорів (48%) стало вищим, ніж кількість бажаючих продовження війни (44%). Найбільше прихильників переговорів серед молоді до 24 років – 65%, та людей до 40 років – 53%.

Опитування підтвердило, що найагресивніша категорія населення, яка підтримує війну та заперечує переговори, – це пенсіонери.

Опитування «Левада-центру» проводилось з 22 по 28 вересня. У ньому брали участь 1631 людина старше 18 років із 50 регіонів Росії.

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