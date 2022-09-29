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17:50 29 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Після мобілізації у росіян посилилися страхи та зникла гордість за країну, – соцопитування

Рішення про мобілізацію посилило страхи громадян та зменшило їхню гордість за країну, а підтримка війни опустилася до мінімуму з початку «спецоперації».

Тотальна пропаганда вже так потужно не працює

Про це свідчать дані соцопитування російського Левада-центру.

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З березня у опитаних сильно змінилися почуття до спецоперації: якщо в лютому «гордість за Росію» відчували після путінських рішень 51% респондентів, то тепер лише 21%.

Натомість у півтора рази (з 31% до 47%) після нових оголошень із Кремля зросли «тривога, страх та жах».

Також із моменту оголошення мобілізації відвалилася шоста частина безумовних прихильників війни.

Безумовна підтримка війна серед росіян знизилася з березня одразу на 8 процентних пунктів – з 52% до 44%.

Підтримка війни суттєво впала

Підтримка війни суттєво впала

Серед молоді (18-24 роки) дії російських військових в Україні повністю підтримують трохи більше чверті опитаних (27%), у групі 25-39 років цей показник 34%.

Число прихильників мирних переговорів (48%) стало вищим, ніж кількість бажаючих продовження війни (44%). Найбільше прихильників переговорів серед молоді до 24 років – 65%, та людей до 40 років – 53%.

Число прихильників переговорів стало вищим, ніж кількість бажаючих продовження війни

Число прихильників переговорів стало вищим, ніж кількість бажаючих продовження війни

Опитування підтвердило, що найагресивніша категорія населення, яка підтримує війну та заперечує переговори, – це пенсіонери.

Гордість за Росію раптом зникла

Гордість за Росію раптом зникла

Опитування «Левада-центру» проводилось з 22 по 28 вересня. У ньому брали участь 1631 людина старше 18 років із 50 регіонів Росії.

Тэги: Россия, Росія
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