Захистимо Запоріжжя разом: волонтери збирають на дрони-літаки, аби захистити місто Запоріжжя від ракетних атак окупантів

Наразі є тільки одна можливість зупинити обстріли по місту – це оперативно відслідковувати пускові установки С300 за допомогою комплексів «Лелека 100».

Більша частина ракет які останній час летять на Запоріжжя це перероблені ППО С300 земля- повітря, які орки переробляють на земля-земля та гатять по нашому місту з окупованих територій нашої області.

Як зазначає волонтер Рудольф Акопян, який організовує життєво важливий збір, наше ППО дуже важко справляється з цими ракетами. Наразі є тільки одна можливість зупинити обстріли по місту – це оперативно онлайн відслідковувати пускові установки С300, а в ідеалі командний центр та наносити по ним вдар далекобійною артилерією.

“Щоб це робити якісно, нашій розвідці потрібно якомога більше розвідувальних дронів-літаків, які здатні літати непомітно на великі відстані та онлайн надавати координати куди треба наносити вдар!”, – йдеться у повідомленні.

Волонтери зазначають, що до них звернулась Аеророзвідка, яка працює на Запорізькому напрямку з проханням допомогти придбати додаткові дрони-літаки «Лелека 100».

Комплекс «Лелека 100» складається з наземної станції управління та дронів-літаків. В одному комплексі може бути від одного до чотирьох дронів. Оскільки наземний комплекс вже є, зараз потрібно зібрати кошти на літаки. Один літак коштує 860 000 тис грн.

“Нажаль, на нашому напрямку кількість таких дронів поступово зменшується, адже вони стають цілями рашистів. Тому першочергове завдання – їх закупити. І чим більше їх буде, тем краще для кожного з нас. Тому прошу вас долучитися до збору коштів на закупку БПЛА «Лелека 100», кожна гривня, кожен репост це вклад нашу безпеку та в швидку перемогу,”- зазначає волонтер.

Реквізити для збору коштів (у переказі потрібно вказати в призначенні «на Лелеки»)

Приват (Акопян Рудольф): 5363542018008343

Моно(Акопян Рудольф) : 4441114428657363

PayPal: [email protected]

Нещодавно завдяки волонтерам та небайдужим людям було придбано аероскоп для військових потреб за 2 000 000 грн. Це дуже важливий для всіх нас пристрій, який наблизить нашу перемогу.