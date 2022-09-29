Путін підписав укази про визнання «незалежності» Запорізької та Херсонської областей
Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей.
Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА «Новости» з посиланням на офіційний інтернет-портал правової інформації РФ.
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«Відповідно до загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права, визнаючи і підтверджуючи принцип рівноправності та самовизначення народів, закріплений у статуті Організацій Об’єднаних Націй, враховуючи волевиявлення народу Херсонської області на референдумі, що відбувся 27 вересня 2022 року, постановляю: Визнати суверенітет і незалежність Херсонської області», – сказано в одному з указів.
Такий саме текст і в іншому указі – стосовно Запорізької області.