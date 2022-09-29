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07:30 30 Сентября 2022 11 Комментарии
Ракетний обстріл Дніпра: є загиблий і поранені, згоріло понад 100 автобусів
Одна людина загинула і щонайменше двоє отримали поранення внаслідок терористичного обстрілу Дніпра.
Ворог влучив ракетою в АТП
Про це повідомив голова ОВА Валентин .Резніченко.
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Окупанти влучили ракетами по житловому кварталу та транспортному підприємству.
Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, завданої ударом, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.
У місті пошкоджено кілька багатоповерхівок, гімназію, магазин та адміністративні будівлі.
Рятувальники з ночі працюють на місцях прильотів та з’ясовують масштаби руйнувань.
Тэги: днепр, Дніпро
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