Ракетний обстріл Дніпра: є загиблий і поранені, згоріло понад 100 автобусів

Одна людина загинула і щонайменше двоє отримали поранення внаслідок терористичного обстрілу Дніпра.

Ворог влучив ракетою в АТП



Про це повідомив голова ОВА Валентин .Резніченко.

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Окупанти влучили ракетами по житловому кварталу та транспортному підприємству.

Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, завданої ударом, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.

У місті пошкоджено кілька багатоповерхівок, гімназію, магазин та адміністративні будівлі.

Рятувальники з ночі працюють на місцях прильотів та з’ясовують масштаби руйнувань.

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Тэги: днепр, Дніпро