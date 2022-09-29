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07:55 30 Сентября 2022 675 Комментарии
В Запоріжжі зранку пролунали потужні вибухи: окупанти випустили близько 12 ракет
Зранку російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.
Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя
Як повідомляють місцеві паблики, в місті було чутно близько 12 потужних вибухів.
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Згодом голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру.
За попередньою інформацією, є постраждалі.
На місці подій працюють відповідні служби.
Також відомо, що в області працювали сили ППО.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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