В Запоріжжі зранку пролунали потужні вибухи: окупанти випустили близько 12 ракет

Зранку російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.

Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя



Як повідомляють місцеві паблики, в місті було чутно близько 12 потужних вибухів.

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Згодом голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру.

За попередньою інформацією, є постраждалі.

На місці подій працюють відповідні служби.

Також відомо, що в області працювали сили ППО.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя