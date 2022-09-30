ЗСУ взяли в “котел” російське угруповання в Лимані: карта

ЗСУ загнали в «котел» головні сили 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ у районі Лиман-Ямпіль.

ЗСУ оточили лиманське уруповання ворога



Про це написав в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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Судячи з карт оперативної обстановки російського пропагандистського каналу Рибар, ЗСУ домоглися повного оточення угруповання 20-ї армії, яка зосередила всі сили для оборони міст Лиман та Ямпіль.

“Російське керівництво намагалося утримати за будь-яку ціну два важливі міста Донецької області – Лиман та Ямпіль. Причини очевидно політичні. Однак зупинити наступ ЗСУ росіянам не вдалося”, – зазначив Бутусов.

За його словами, українські війська взяли під вогневий контроль останню трасу постачання оточених – Кремінна-Лиман. І тепер постачання російського угруповання перерізане.

“Розгром росіян у «котлі» став неминучим, питання лише у його масштабах. І дуже символічно, що це стало очевидним саме в той день, коли Росія збирається приєднувати Донбас”, – зазначив журналіст.

Він також нагадав, що останній раз у «котел» радянська/російська армія потрапляла у квітні 1945 року під час німецького контрудара під Бауценом.

Також інформацію про оточення окупантів в Лимані підтвердили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW).

За їхньою інформацією, українські війська, ймовірно, завершили оточення російського угруповання у районі Лиману станом на кінець дня 29 вересня.

ЗСУ прорвали російську оборону в районі Ставки, за 10 км на північ від Лиману, і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім маршрутом постачання та виходу російських військ.

Російські джерела назвали ситуацію «вкрай складною» для частин загону БАРС-13 та 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які, як повідомляється, обороняються в районі Дробишево та в Лимані.