ЗСУ взяли в “котел” російське угруповання в Лимані: карта
ЗСУ загнали в «котел» головні сили 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ у районі Лиман-Ямпіль.
Про це написав в Facebook журналіст Юрій Бутусов.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Судячи з карт оперативної обстановки російського пропагандистського каналу Рибар, ЗСУ домоглися повного оточення угруповання 20-ї армії, яка зосередила всі сили для оборони міст Лиман та Ямпіль.
“Російське керівництво намагалося утримати за будь-яку ціну два важливі міста Донецької області – Лиман та Ямпіль. Причини очевидно політичні. Однак зупинити наступ ЗСУ росіянам не вдалося”, – зазначив Бутусов.
За його словами, українські війська взяли під вогневий контроль останню трасу постачання оточених – Кремінна-Лиман. І тепер постачання російського угруповання перерізане.
“Розгром росіян у «котлі» став неминучим, питання лише у його масштабах. І дуже символічно, що це стало очевидним саме в той день, коли Росія збирається приєднувати Донбас”, – зазначив журналіст.
Він також нагадав, що останній раз у «котел» радянська/російська армія потрапляла у квітні 1945 року під час німецького контрудара під Бауценом.
Також інформацію про оточення окупантів в Лимані підтвердили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW).
За їхньою інформацією, українські війська, ймовірно, завершили оточення російського угруповання у районі Лиману станом на кінець дня 29 вересня.
ЗСУ прорвали російську оборону в районі Ставки, за 10 км на північ від Лиману, і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім маршрутом постачання та виходу російських військ.
Російські джерела назвали ситуацію «вкрай складною» для частин загону БАРС-13 та 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які, як повідомляється, обороняються в районі Дробишево та в Лимані.