Під Запоріжжям ворог вдарив ракетами по гуманітарній колоні на виїзді з міста

Російські війська завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

Окупанти вдарили по колоні цивільних під Запоріжжям



Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

Є загіблі та поранені.

На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.