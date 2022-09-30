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08:36 30 Сентября 2022 Просмотров 121   КомментариевКомментарии

Під Запоріжжям ворог вдарив ракетами по гуманітарній колоні на виїзді з міста

Російські війська завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

Окупанти вдарили по колоні цивільних під Запоріжжям

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

Є загіблі та поранені.

На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.

В результаті удару є загиблі і поранеі

В результаті удару є загиблі і поранеі

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