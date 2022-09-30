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08:36 30 Сентября 2022 121 Комментарии
Під Запоріжжям ворог вдарив ракетами по гуманітарній колоні на виїзді з міста
Російські війська завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.
Окупанти вдарили по колоні цивільних під Запоріжжям
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
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Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.
Є загіблі та поранені.
На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.
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