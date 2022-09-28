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Главная » Україна » Суспільство
11:52 30 Сентября 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Кровожерливі покидьки: Зеленский відреагував на обстріли Дніпра, Запоріжжя і Миколаєва

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані ворожі обстріли сьогодні вночі і зранку Дніпра, Миколаєва і Запоріжжя.

Зеленський відреагував на обстріли українських міст

Свою позицію він висловив в Telegram.

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“Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників”, – написав глава держави.

Він нагадав, що лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок.

За словами Зеленського, так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі.

“Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців!” – зазначив президент України.

Тэги: Владимир Зеленский, Володимир Зеленський
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